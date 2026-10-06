Se salva familia tras incendio de vehículo

Un automóvil en el que viajaban dos adultos y dos menores de edad quedó completamente calcinado luego de incendiarse la mañana del lunes sobre el libramiento Norte Poniente, a la altura de la entrada al fraccionamiento Monte Real, en la capital chiapaneca.

El incendio fue reportado alrededor de las 08:00 horas, lo que movilizó a elementos de emergencia y de seguridad hacia el sitio. Los ocupantes del vehículo lograron salir antes de que el fuego se extendiera por toda la carrocería.

Presunto corto

De acuerdo con fuentes policiacas, la familia viajaba a bordo de un automóvil Volkswagen Jetta y se dirigía hacia una escuela, cuando el conductor detectó que comenzaba a salir humo de la parte del motor.

Ante esta situación detuvo la marcha en las inmediaciones de la entrada al fraccionamiento mencionado. Al parecer todo se originó debido a un cortocircuito en el sistema eléctrico.

Poco después, las llamas comenzaron a propagarse por toda la unidad, por lo que los cuatro pasajeros descendieron rápidamente.

Se extendió hasta consumirlo prácticamente en su totalidad. Minutos después, elementos del Cuerpo de Bomberos llegaron para realizar las labores de combate al incendio.

Controlan siniestro

Después de varios minutos, los “tragahumos” pudieron sofocar las voraces llamas y llevaron a cabo la valoración de los ocupantes.

Los dos adultos y los dos menores únicamente presentaron crisis nerviosa y no se reportaron lesiones, ni intoxicación por el humo.

Agentes de la Policía Municipal y de la Guardia Estatal Preventiva acudieron para tomar conocimiento del hecho y mantener el control de la zona, mientras se hacían las labores de emergencia.

Finalmente, una grúa de la Secretaría de Seguridad del Pueblo retiró el automóvil y lo trasladó al corralón en turno.