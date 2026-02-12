Se salvan de milagro tras chocar y volcar

Durante la mañana del miércoles se registró un percance automovilístico en el municipio de Salto de Agua, que dejó como saldo preliminar varias personas con golpes contusos y lesiones leves, además de daños materiales por varios miles de pesos.

De acuerdo con datos recabados, el hecho ocurrió sobre la carretera estatal Salto de Agua-Tila, a la altura de la zona conocida como El Mirador, a pocos kilómetros de la cabecera municipal.

Invasión de carril

En el percance se vieron involucrados un automóvil Chevrolet Aveo y una camioneta con redilas. Tras el impacto, ambos conductores y algunos acompañantes resultaron con golpes contusos, sin embargo, se reportaron fuera de peligro.

Según versiones preliminares, la camioneta se desplazaba en dirección a la comunidad de Potiojá, mientras que el sedán descendía hacia Salto de Agua. Presuntamente, el conductor de la primera unidad habría invadido el carril contrario, lo que provocó el encontronazo frontal.

Derivado del impacto, el Aveo acabó en una aparatosa volcadura y quedó con severos daños.

Sus ocupantes terminaron momentáneamente atrapados en el interior, pero fueron auxiliados por personas que transitaban por el sitio, quienes apoyaron en las labores de rescate antes de la llegada de los cuerpos de emergencia.

Brindaron ayuda

Minutos después arribaron elementos de diversas corporaciones policiacas y paramédicos de Protección Civil, quienes brindaron los primeros auxilios a los heridos y llevaron a cabo labores de seguridad vial para prevenir otro incidente en la zona.

Las autoridades correspondientes se encargaron de realizar el peritaje y el deslinde de responsabilidades, mientras que los vehículos siniestrados fueron retirados con el apoyo de grúas.