Se sube al camellón con su cuatrimoto

Un motociclista terminó lesionado en la tarde del viernes en el municipio de Comitán de Domínguez, cuando perdió el control y se encaramó en el camellón del bulevar y acabó tendido en el carril contrario. Los paramédicos arribaron para brindarle la atención prehospitalaria.

Fue aproximadamente a las 16:15 horas que se dio el accidente sobre el bulevar Juan Sabines, al oriente de la ciudad en la salida a Las Margaritas.

Perdió el control

El percance sucedió cuando el conductor de una cuatrimoto circulaba en el carril de oriente a poniente del bulevar mencionado, pero de pronto perdió el control y se subió al camellón central para después terminar tirado sobre el pavimento en el carril contrario.

Fueron vecinos y comerciantes de la zona quienes brindaron ayuda al motorista y reportaron el accidente al número de emergencias 9-1-1, a fin de que se presentara una ambulancia del Sistema de Protección Civil (PC) Municipal.

Minutos después, los paramédicos le brindaron los primeros auxilios y trasladaron al herido al hospital regional para ser valorado por profesionales y que se descartaran lesiones graves.

Las personas que ayudaron al afectado levantaron la cuatrimoto y la resguardaron en un domicilio cercano, con la finalidad de evitar la intervención de agentes de la Guardia Vial Estatal y que fuera llevada al corralón en turno, por lo cual se deslindaron responsabilidades al momento.