Se suicida adolescente a pocos días de su cumpleaños

A un par de días de cumplir 18 años de edad, un joven decidió poner fin a su vida y se ahorcó con una soga en el interior de su habitación, en la colonia Cuchilla Santa Rosa, ubicada en la capital Tuxtla Gutiérrez, durante el sábado por la mañana.

El hallazgo fue realizado aproximadamente a las 08:10 horas. Agentes policiacos municipales y estatales al tener conocimiento del suicidio, rápidamente se movilizaron al callejón Flor de Mayo de la colonia mencionada.

Ahí, se dio a conocer que un joven de 17 años había sido encontrado pendiendo de una soga atada al cuello, dentro de su cuarto. Fueron sus familiares los que lo hallaron y posteriormente solicitaron ayuda a través de los números de emergencias.

Pronto acudió una unidad de auxilio. Los paramédicos procedieron a brindarle la atención y valoración que marca el protocolo en estos casos; después se indicó lo que ya se temía: la persona tenía unas horas de haber tomado la fatal decisión de quitarse la vida por asfixia mecánica.

Los uniformados pidieron la presencia del personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado para hacer las diligencias correspondientes y finalmente llevar a cabo el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo).

Se desconoce las causas que lo orillaron a suicidarse.