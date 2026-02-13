Se suicida cerca de vía a zona arqueológica

Una llamada al número de emergencias 9-1-1 movilizó a corporaciones policiacas y cuerpos de auxilio, luego de que se reportara la presencia de una persona aparentemente sin vida en las inmediaciones de la carretera ramal a la zona arqueológica, en la demarcación del municipio de Palenque.

Paramédicos de Protección Civil (PC) fueron los primeros en arribar al sitio, ubicado a pocos metros de la glorieta de La Madre Ch’ol y de la entrada a un fraccionamiento cercano. Entre la maleza y pendiendo de una soga amarrada a un árbol fue localizado el cadáver de un hombre.

Tras la valoración correspondiente, los socorristas confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Elementos de la Policía Municipal procedieron a acordonar el área y dieron parte a la Fiscalía de Distrito Selva Palenque para el inicio de las diligencias legales.

Posteriormente acudieron agentes de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM), así como elementos de la Guardia Estatal Preventiva. Peritos y el Ministerio Público (MP) realizaron el levantamiento del cuerpo y el aseguramiento de indicios en el lugar.

De manera preliminar, las autoridades informaron que el fallecido permanece en calidad de desconocido.

No obstante, algunos ciudadanos señalaron que podría tratarse de una persona en situación de calle que pernoctaba en un espacio improvisado entre la maleza, a un costado del parque La Ceiba.

Será la Fiscalía la encargada de determinar las causas del fallecimiento mediante la necropsia de ley y las investigaciones necesarias.