Se va al fondo de barranco y acaba en milpa

Este miércoles, en la carretera federal Ocosingo-San Cristóbal de Las Casas se registró un aparatoso accidente automovilístico que dejó como saldo preliminar de daños materiales cuantiosos y una persona con golpes contusos, aunque se reporta fuera de peligro.

Sitio del incidente

Se informó que se trataba del conductor de una camioneta Nissan NP300, tipo Estaquitas del servicio público de pasajeros ejidal, la cual se desplazaba sobre el tramo de la localidad Ik’al Ajaw-Corralito, en la demarcación del municipio de Oxchuc.

En esta zona de curvas peligrosas el condcutor perdió el control de la unidad, quien argumentó que a la camioneta no le respondieron los frenos en consecuencia, por lo que abandonó la cinta asfáltica, volcando al fondo de un barranco de más de 40 metros de profundidad, para terminar su descenso abrupto dentro de una milpa.

Buenos samaritanos

Tras ser requeridos, lugar del percance se movilizaron decenas de particulares y unos volqueteros, donde entre todos ayudaron para extraer la unidad del barranco y al conductor, quien refirió que se encontraba bien y que no requería atención médica, solo se abocó a responder por los daños ocasionados.