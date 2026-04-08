Se va de reversa en rampa a acceso de Patria Nueva

La tarde del martes una volcadura sucedió en la rampa de acceso a Patria Nueva, en Tuxtla Gutiérrez, dejó como saldo únicamente daños materiales valuados en miles de pesos, además de una momentánea afectación a la circulación vehicular en la zona.

El incidente ocurrió alrededor de las 16:20 horas, cuando elementos de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron al reporte de un percance sobre la citada rampa, específicamente a la altura de la calle Licenciado Salomón González Blanco.

De acuerdo con los primeros informes, una camioneta de la marca Nissan, con placas de circulación del estado de Chiapas, transitaba de poniente a oriente y se disponía a ascender la pendiente.

No obstante, por causas aún no esclarecidas, aunque se presume tuvo una falla mecánica, el conductor perdió el control de la unidad, la cual comenzó a desplazarse en reversa.

La situación derivó en que el vehículo terminara volcando sobre la carpeta asfáltica, generando alarma entre automovilistas y vecinos que presenciaron el percance.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia ya que no se reportaron personas lesionadas.

Elementos de Tránsito realizaron las diligencias correspondientes y coordinaron las maniobras para retirar la unidad siniestrada. Aproximadamente una hora después, una grúa con plataforma efectuó el remolque de la camioneta, que fue trasladada al corralón en turno.

Finalmente, la circulación fue restablecida en su totalidad, mientras las autoridades reiteraron el llamado a conducir con precaución, especialmente en tramos con pendientes pronunciadas.