Se va de reversa sin control y choca

Daños materiales y un lesionado fueron el saldo de la volcadura de un camión durante la tarde del martes en el municipio de Comitán de Domínguez, esto al no lograr ascender una calle con prolongada pendiente, lo que hizo que se fuera de reversa sin control.

Fue aproximadamente a las 14:30 horas cuando se registró el percance sobre la 5.ª calle Norte, entre 5.ª y 6.ª avenida Oriente en el barrio El Cedro.

Camión sin control

Un camión Ford F350 Super Duty, color blanco, transportaba maquinaria para perforación de pozos y circulaba sobre la calle conocida como “La subida del Cedro”, con dirección al poniente, cuando el motor de pronto perdió potencia.

La unidad patinó y después se fue hacia atrás de manera descontrolada por varios metros hasta volcar y acabar recostada sobre el lado derecho, causando daños materiales a una camioneta Nissan SUV Magnite, la cual circulaba detrás.

Reporte

Vecinos al escuchar el estruendo y percatarse de la volcadura, reportaron el accidente al número de emergencias 9-1-1, por lo que se movilizó una ambulancia de Protección Civil (PC) Municipal. Los paramédicos valoraron al chofer del camión y lo trasladaron al hospital regional.

Retiran vehículos

El sitio fue acordonado por agentes de la Policía Municipal, de la Guardia Estatal Preventiva, así como de Tránsito y Vialidad Municipal, para que peritos de la Fiscalía de Distrito llevaran a cabo los peritajes.

Trabajadores del servicio de grúas hicieron las labores necesarias de rescate para remolcar ambas unidades al corralón. El asunto fue consignado ante un agente del Ministerio Público (MP) para deslindar responsabilidades en las próximas horas.