Se va de reversa y embiste a un sedán

Dos choques se saldaron con daños materiales y una mujer policontundida, los cuales se registraron durante el transcurso del día viernes en la ciudad de Comitán, lo que movilizó a agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para atender las emergencias.

El primero se dio sobre la 3.ª avenida Poniente, entre 8.ª y 9.ª calle Sur, en el barrio La Pileta, alrededor de las 09:00 horas.

Impactó a automovilista

En este incidente, una camioneta distribuidora de agua en garrafón de la empresa La Castalia circulaba en la avenida, pero en una pendiente prolongada el motor perdió potencia y se fue de reversa sin control.

Por ello, la unidad colisionó contra un automóvil sedán de la marca Honda Civic que circulaba detrás y, debido a esto, detuvo su recorrido con solo daños materiales, sin heridos.

Otro choque

El otro accidente ocurrió minutos antes de las 14:00 horas sobre la avenida Dr. Belisario Domínguez, en la colonia Valle Balún Canán, al sur poniente de la ciudad.

El choque sucedió entre una camioneta Nissan Estaquitas de color rojo, cuyo conductor no respetó la preferencia y fue embestido en la parte lateral izquierda por un Volkswagen CrossFox de color amarillo, que se dirigía al norte.

Se reportó a una mujer con múltiples contusiones y con crisis nerviosa que fue valorada por paramédicos del Sistema de Protección Civil Municipal.

En ambos percances llegaron agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para tomar conocimiento, realizar los peritajes para determinar y deslindar responsabilidades conforme a la ley.