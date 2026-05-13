Se va de reversa y termina volcando

En un camino rural del municipio de Salto de Agua, un aparatoso accidente se registró luego de que una Urvan perdiera el control y terminara volcada a un costado de la vía de comunicación, dejando como saldo daños materiales y al menos tres personas lesionadas con golpes menores y crisis nerviosa.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió sobre un camino de terracería que conduce a la comunidad Lomas de Venado.

Se apagó el motor

La unidad involucrada era una Nissan Urvan de servicio particular, cuyo conductor intentaba subir una pendiente ubicada cerca de la entrada a la localidad de Montebello.

Sin embargo, al llegar casi a la cima, el vehículo presuntamente se apagó y comenzó a desplazarse en reversa. Mientras el conductor intentaba recuperar el control y encender nuevamente la unidad, la camioneta descendió rápidamente hasta salir de la cinta de rodamiento y volcarse.

Habitantes de comunidades cercanas acudieron de inmediato para auxiliar a los ocupantes, quienes lograron salir de la unidad con diversos golpes y una fuerte crisis nerviosa derivada del percance.

A pesar de lo aparatoso, no fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia ni autoridades de Tránsito, ya que los involucrados decidieron resolver la situación mediante acuerdos internos y bajo el método de usos y costumbres de la región.

La camioneta presentó daños considerables en la carrocería y posteriormente fue retirada del lugar con apoyo de lugareños.