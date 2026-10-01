Se vuelca un camión de carga y hubo rapiña

Se registró una aparatosa volcadura sobre el tramo carretero federal Pijijiapan-Tonalá, lo que provocó tráfico pesado y la movilización de cuerpos de emergencia para atender la situación.

De acuerdo con los primeros reportes, un camión de carga que circulaba con dirección a Tonalá sufrió una volcadura, quedando varado sobre la cinta asfáltica y esparciendo su mercancía a un costado de la carretera.

Rapiña, otra vez

Tras el percance, decenas de personas que se encontraban en las inmediaciones se congregaron rápidamente para apoderarse de la mercancía, realizando actos de rapiña antes del arribo total de las fuerzas de seguridad.

En tanto, la circulación en la zona se mantuvo con flujo vehicular lento, reportándose largas filas de automovilistas varados en ambos sentidos de la carretera.

A su vez, los elementos de la Guardia Nacional División Caminos y servicios de emergencia se trasladaron al sitio para resguardar el área, brindar atención y coordinar las maniobras para el retiro de la unidad siniestrada.