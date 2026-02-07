Sedán cae a un barranco en vía

Varios lesionados y una persona sin vida fue lo que dejó un fatal percance en vialidades del municipio de Ocozocoautla. Aunque no hay una versión oficial, se cree que el exceso de velocidad o una distracción derivó en la tragedia.

Trascendió que usuarios del tramo carretero Ocozocoautla-Jiquipilas habrían reportado el accidente que involucraba a un automóvil Volkswagen Jetta de color blanco, el cual estaba al fondo de un barranco, además de que habían personas heridas.

Elementos de Protección Civil (PC) de Cintalapa, Jiquipilas y Ocozocoautla, arribaron al kilómetro 81 en una de las curvas del cerro Juárez, en donde rescataron con herramientas hidráulicas a uno de los lesionados —al parecer menor de edad— y a una mujer.

Tras lo anterior, los afectados fueron trasladados al hospital IMSS-Bienestar de Cintalapa; mientras tanto, la unidad siniestrada quedó a cargo del personal de la GN para que tomaran cartas en el asunto y la enviaran al corralón en turno.

El viernes, familiares que buscaban a uno de sus integrantes lograron hallar el cuerpo sin vida de Miguel “N”, quien viajaba a bordo del vehículo que se presume ofrecía el servicio de transporte público de la capital chiapaneca al estado de Oaxaca.