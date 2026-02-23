Sedán colisiona en muro de contención

El exceso de velocidad provocó que el conductor de un vehículo de la marca Nissan Altima, con placas de circulación del estado de Chiapas, se estrellara contra un muro de contención del puente vehicular del libramiento Sur y 11.ª Poniente de la capital Tuxtla Gutiérrez.

De acuerdo con datos recabados, el hecho fue reportado al número de emergencias 9-1-1 cerca de las 22:10 horas. Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron de inmediato para tomar conocimiento.

Se estampó

Sobre el percance se dio a conocer que el conductor perdió el control del volante y se estampó contra un muro de contención, el cual comunica al puente vehicular del libramiento Sur y 11.ª Poniente.

El saldo fue de dos personas que presentaron policontusiones en las extremidades. Por ello, se movilizaron los cuerpos de socorro que les brindaron los primeros auxilios.

Posteriormente, tras la valoración se determinó que era necesario que fueran llevados a un hospital para recibir atención médica especializada y descartar posibles lesiones internas.

Más tarde, los uniformados ordenaron el retiro del automóvil sedán al corralón en turno, mientras se deslindan responsabilidades. La circulación fue restablecida luego de un tiempo en la transitada vía.