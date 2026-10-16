Sedán obstruye el paso a conductora y la lesiona

Una motociclista resultó lesionada durante un accidente de tránsito ocurrido en el fraccionamiento Moctezuma, en la capital chiapaneca, durante la mañana del jueves.

Transcurrían las 08:20 horas. Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal recibieron un reporte al número de emergencias 911, por lo que rápidamente acudieron a la dirección mencionada para tomar conocimiento.

Al llegar, les dieron a conocer que sobre la 17.ª Poniente y 1.ª Norte del referido fraccionamiento se encontraba tirada una persona del sexo femenino, quien tenía considerables lesiones.

Presunto corte

Los policías viales informaron que todo se originó de un presunto corte de circulación. Los involucrados eran el conductor de un automóvil tipo sedán de la marca Volkswagen de color blanco y una mujer a bordo de una motoneta Italika.

Debido al encontronazo, la conductora tuvo múltiples contusiones en las extremidades, así que los elementos de Tránsito solicitaron el apoyo de una ambulancia.

En cuestión de minutos se movilizaron los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes le proporcionaron los primeros auxilios y luego la trasladaron a un hospital para recibir asistencia médica especializada inmediata.

Más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas al corralón en turno.