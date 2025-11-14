Sedán queda sobre el toldo tras volcar

Únicamente daños materiales valuados en varios miles de pesos fue lo que dejó como saldo la espectacular volcadura de un vehículo en el tramo carretero Puerto Madero-Playa Linda, en la zona baja del municipio de Tapachula, lo que movilizó a los cuerpos de seguridad y de emergencia.

Fue a la altura de la colonia El Encanto 2 en donde un automóvil acabó con las llantas al aire y fuera de la vía de comunicación.

Tráiler lo rebasó

Se dijo que presuntamente un tráiler rebasó sin precaución a un Nissan Versa de color rojo; esto provocó que el conductor perdiera el control del volante, abandonara la cinta asfáltica y terminara volcado sobre el toldo.

Ante el reporte, acudieron elementos de las corporaciones policiacas y de los servicios de emergencia, aunque se determinó que a pesar de lo aparatoso del percance no habían personas lesionadas.

Las autoridades consideraron que si bien un tractocamión pudo haber rebasado al sedán de forma imprudente, al parecer el automovilista también conducía a exceso de velocidad.

Por ello, la zona del accidente fue acordonada en tanto se iniciaban las investigaciones y se ordenaba el levantamiento de la unidad, la cual tenía daños materiales de alta consideración.