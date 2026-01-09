Seis detenidos por machetear a hombre

Seis personas, entre ellos una mujer y un menor de edad, de nacionalidad mexicana y centroamericana, fueron detenidos en la colonia La Cima en la ciudad de Tapachula, tras una agresión a machetazos a un hombre que se debate entre la vida y la muerte en el hospital regional.

Despliegan operativo

Se dijo que luego de una denuncia ciudadana al escuchar detonaciones de arma de fuego, elementos de las corporaciones policiacas estatales y municipal desplegaron un operativo en la zona norponiente, en donde encontraron al herido que presentaba varios machetazos en diferentes partes del cuerpo.

Por ello, solicitaron los servicios de emergencia que acudieron para brindar los primeros auxilios y trasladarlo al hospital regional, en donde se le reporta como grave de salud.

Mientras tanto, durante las acciones fueron detenidos Axel “N”, Jesús “N”, Harold “N”, Erick “N”, Areli “N” y un menor de edad; son de nacionalidad mexicana, salvadoreña y de Guatemala.

Todos fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales que determinarán su situación jurídica por el delito de homicidio calificado en grato de tentativa y lo que resulte.

Decomiso

Los agentes policiacos les decomisaron una motocicleta, un arma de fuego, al parecer de diábolos, y un machete acapulqueño que también quedaron a disposición de la autoridad competente.

En el operativo participaron elementos de la Policía Municipal, Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI), Guardia Estatal Fronteriza, Guardia Estatal Preventiva, Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial y de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP).