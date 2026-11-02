Seis heridos en choque de combi en la Costera

Al menos siete personas resultaron lesionadas al impactarse una combi de transporte de personal y una camioneta, en el tramo Tapachula-Viva México, en la carretera Costera.

De acuerdo con el reporte, el percance ocurrió en las primeras horas del domingo, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia y de seguridad que atendieron a los heridos e iniciaron las investigaciones para deslindar responsabilidades conforme a la ley.

Encontronazo

Se dijo que la unidad de la empresa Yazaki trasladaba a un grupo de trabajadores, cuando se dio el encontronazo prácticamente de frente contra una camioneta pick up de color azul, la cual quedó fuera de la carpeta asfáltica. Al parecer se trató de una invasión de carril contrario.

Paramédicos de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE) y de Protección Civil acudieron para brindar los primeros auxilios a los lesionados, quienes fueron trasladados a diversos hospitales para su atención especializada inmediata.

Los daños materiales de las unidades involucradas ascendieron a varios miles de pesos, por lo cual los elementos de la Guardia Estatal Vial Preventiva, se hicieron cargo de iniciar las investigaciones del percance.