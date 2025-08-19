Seis lesionados en colisión en barrio El Magueyito

Seis personas lesionadas y pérdidas materiales estimadas en varios miles de pesos, fue el saldo de una colisión registrada la tarde del lunes en el barrio El Magueyito, ubicado en la capital Tuxtla Gutiérrez, lo que generó una intensa movilización de corporaciones de emergencia.

El percance ocurrió cerca de las 14:25 horas sobre la 2.ª avenida Norte y 13.ª calle Poniente, cuando un vehículo del transporte público en modalidad de colectivo, correspondiente a la ruta 120-08, se impactó contra una camioneta particular de la marca Suzuki.

Tras el accidente, algunos pasajeros que viajaban en el colectivo resultaron con golpes, mientras que el conductor de la camioneta presentó una lesión leve.

En total fueron seis personas las que resultaron lastimadas, por lo que agentes de Tránsito y Vialidad Municipal solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio.

Minutos más tarde arribaron al sitio paramédicos, quienes brindaron la atención prehospitalaria a los involucrados.

Luego de su valoración se determinó que ninguno de los lesionados necesitaba ser trasladado a un hospital.

Finalmente, alrededor de las 15:30 horas una grúa con plataforma realizó el retiro de las unidades siniestradas, las cuales fueron llevadas al corralón correspondiente, en espera de que las partes involucradas lleguen a un acuerdo para la reparación de los daños.