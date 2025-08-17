Seis lesionados tras corte de circulación

Seis personas lesionadas, entre ellas dos menores de edad, fueron el saldo de un accidente de tránsito registrado sobre la carretera que conduce de Tuxtla Gutiérrez a San Fernando, justo frente a las instalaciones del módulo C2 de la Guardia Estatal Preventiva.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el percance ocurrió cuando un vehículo de transporte público en modalidad de taxi con número económico 4576, que provenía del Foro Chiapas con dirección hacia la rotonda, presuntamente le cortó la circulación a un automóvil Volkswagen Gol que intentaba incorporarse a la vía principal.

El impacto entre ambas unidades fue tan fuerte que provocó severos daños materiales, dejando partes de la carrocería sobre el asfalto.

Entre los lesionados se encontraban dos niños de aproximadamente 5 y 7 años de edad, quienes viajaban con sus familiares en uno de los automóviles. Junto a ellos, cuatro adultos resultaron con golpes y contusiones diversas, por lo que se solicitó de inmediato la presencia de los cuerpos de auxilio.

Elementos de Protección Civil Municipal acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios a los afectados; por fortuna, todos fueron estabilizados en el sitio y no fue necesario su trasladado a un hospital, pues las lesiones no ponían en riesgo su vida.

Al sitio también arribaron agentes de la Policía Municipal, quienes se encargaron de acordonar la zona y realizar las diligencias correspondientes, así como el deslinde de responsabilidades entre los involucrados.

Debido a la magnitud del siniestro, y para restablecer la circulación vial, se solicitó el apoyo de una grúa para retirar las unidades. El percance generó cierre parcial de la vialidad durante varios minutos, mientras decenas de automovilistas reducían la velocidad para observar el estado de los vehículos.