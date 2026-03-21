Semaforazo: chocan taxi y combi al pasarse el alto

Con daños materiales, y sin reporte de lesionados, se saldó un encontronazo entre dos vehículos del servicio público de Comitán: un taxi contra un colectivo, cuando uno de los conductores pretendió ganarle al cambio de luces del semáforo, incidente que movilizó a policías viales.

Fue sobre la 11.ª calle Sur en el cruce con 7.ª avenida Poniente, en el barrio Nicalocok, que se registró el percance automovilístico alrededor de las 16:00 horas del viernes.

Intentó ganar el paso

De acuerdo al reporte, el chofer de un vehículo de transporte público en modalidad de taxi con número económico 1061, circulaba sobre la avenida con dirección al sur cuando al ver la luz ámbar del semáforo aceleró y trató de ganarle al cambio de luz, pero no lo logró.

Fue en ese momento que un colectivo avanzó sobre la calle con dirección al poniente y fue colisionado en la parte lateral derecha, lo que dejó solamente daños materiales.

Al lugar llegaron agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para atender el percance e iniciar un diálogo entre los involucrados, con el fin de convenir el pago de daños y deslindar responsabilidades en las próximas horas.