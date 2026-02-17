Semaforazo deja a dos jóvenes graves

Dos personas lesionadas graves fueron el saldo de un presunto semaforazo sobre la 5.ª Norte y el crucero de la 15.ª Poniente del fraccionamiento Bonampak, en la capital Tuxtla Gutiérrez, durante la mañana del lunes.

Eran aproximadamente las 07:40 horas cuando una persona del sexo femenino, a bordo de una camioneta particular de la marca Mazda, se desplazaba de poniente a oriente sobre la 5.ª Norte.

Sin embargo, al llegar a la 15.ª Poniente la unidad buscó incorporarse hacia el carril que va de sur a norte.

Al hacerlo provocó un presunto corte de circulación a dos personas a bordo de una motocicleta que transitaban de oriente a poniente.

Cayeron al pavimento

Del fuerte impacto, ambos salieron proyectados contra el pavimento y resultaron con graves lesiones y probables fracturas.

Al lugar se movilizaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que les brindaron la atención prehospitalaria. Momentos más tarde, fueron trasladados de urgencia a un hospital para recibir asistencia médica especializada y toma de radiografías.

Una hora más tarde una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas y fueron remitidas al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en la zona.