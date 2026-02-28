Semaforazo deja combi volcada y un herido

Una persona lesionada y daños materiales de alta consideración dejó como saldo un fuerte choque en el que se vieron involucrados una pipa repartidora de agua y una combi del transporte colectivo, la cual terminó volcada la mañana de este viernes.

El percance ocurrió en la esquina de la 2.ª calle Oriente y 7.ª avenida Sur, en el centro de Tapachula, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia y de seguridad, quienes se encargaron de auxiliar a los involucrados e iniciar las investigaciones.

Alguno se pasó el alto

En ese crucero funcionan semáforos con toda normalidad, por lo que el conductor de alguna de las unidades no respetó las señales.

Se dijo que la pipa color blanco se desplazaba de oriente a poniente sobre la 2.ª Oriente y al llegar a la 7.ª Sur, pasaba la combi que presuntamente no respetó la luz roja del semáforo y se dio el impacto del costado izquierdo, quedando volcada.

Al llegar los paramédicos, el Grupo Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE) y de la Cruz Roja auxiliaron a uno de los pasajeros de la unidad colectiva que resultó lesionado, por lo que fue trasladado a un hospital para su atención especializada.

Personas que pasaban por el lugar apoyaron a los ocupantes de la combi de la ruta Periférico Derecha, a salir de la unidad.

Huye de la escena

Se dijo que el conductor del transporte público se dio a la fuga dejando abandonada a la unidad y a los pasajeros.

Elementos de las corporaciones policiacas acudieron para tomar conocimiento de los hechos, ordenando el levantamiento de los vehículos involucrados en el percance para su traslado a un corralón oficial y quedaron puestos a disposición de las autoridades competentes.