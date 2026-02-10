Semaforazo en cruce de libramiento y bulevar

Dos personas quedaron contusionadas luego de verse involucradas en un accidente de tránsito sobre el libramiento Norte y el crucero con el bulevar Fidel Velázquez, en la capital chiapaneca.

El reporte fue proporcionado alrededor de las 14:35 horas del lunes, por lo que policías de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sitio mencionado para tomar conocimiento.

Se trataba de dos jóvenes que se desplazaban a bordo de una motocicleta de la marca Suzuki, sin embargo, un presunto semaforazo originó que un vehículo particular de la marca Volkswagen GLI les hiciera un presunto corte de circulación.

Del impacto, ambos salieron proyectados del asiento y se golpearon violentamente contra el pavimento, así que acabaron malheridos.

Por ello, testigos pidieron la presencia de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que les brindaron los primeros auxilios y procedieron a valorarlos, informando que era necesario su traslado a un hospital pues requerían asistencia médica especializada inmediata.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar los vehículos para llevarlos al corralón, mientras se determinan las responsabilidades a través de las pesquisas.