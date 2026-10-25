Semaforazo en cruce entre sedán y furgoneta

Daños materiales de alta consideración dejó como saldo un fuerte choque entre un automóvil y una unidad con placas de Guatemala, en el centro de la ciudad de Tapachula, lo que movilizó a los cuerpos de seguridad y de emergencia.

Fue en la esquina de la avenida Central Sur y 4.ª calle Oriente, en donde ocurrió el percance.

Se pasó el alto

De acuerdo con el reporte, el conductor de un vehículo Nissan Versa de color gris circulaba sobre la avenida Central Sur y al llegar a la intersección de la 4.ª Oriente, al parecer no respetó la luz roja del semáforo.

Esto hizo que impactara a la furgoneta Toyota Hiace de color blanco, con matrícula guatemalteca, la cual salió proyectada contra el poste del semáforo.

Ambas unidades quedaron con severas afectaciones en la parte frontal, que aparte del fuerte encontronazo se activaron las bolsas de aire, lo que permitió evitar que los ocupantes resultaran con lesiones graves.

Se dijo que al menos tres personas fueron atendidas en el lugar de los hechos por paramédicos del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (Carch), sin necesidad de tener que trasladarlos a un hospital, así que solo recibieron la ayuda en el sitio.

Por otra parte, agentes de la Guardia Estatal Vial Preventiva se encargaron de iniciar las investigaciones correspondientes para deslindar las responsabilidades conforme a la ley.

Se dijo que el automóvil tipo sedán cuenta con seguro y, por ello, la empresa aseguradora se haría cargo de los daños materiales ocasionados.