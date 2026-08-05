Semaforazo en par vial; camionetas involucradas

Durante las primeras horas del martes, un encontronazo se registró entre dos camionetas, esto cuando uno de los conductores pretendió ganarle a la luz roja del semáforo, lo que dejó cuantiosos daños materiales y un lesionado.

El incidente movilizó a una ambulancia del Sistema de Protección Civil (PC) Municipal, así como a agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para atender la emergencia.

Fue minutos antes del amanecer, entre las 05:00 y 06:00 horas, que ocurrió el percance sobre la 7.ª avenida Poniente en el cruce con la 2.ª calle Sur, conocido como los semáforos del Infonavit.

Intentó pasar en rojo

El incidente se dio cuando uno de los conductores involucrados pretendió ganarle al cambio de luces del semáforo, justo cuando parpadeaba el color ámbar.

Fue por ello que una camioneta Nissan con caja seca, que circulaba sobre la avenida con dirección al sur, se estrelló en la parte lateral trasera de una Toyota Tundra de color negro que se dirigía hacia el bulevar.

Del fuerte golpe, la Toyota acabó con daños en el eje trasero, dio un giro de 180 grados hasta quedar en sentido contrario al que circulaba y a su paso chocó y derribó un poste de madera de la red de telefonía. Testigos reportaron el hecho al número de emergencias 911.

Una ambulancia del Sistema de PC Municipal llegó para que paramédicos valoraran a los conductores, pero ninguno presentó lesiones que pusieran en riesgo su integridad física, por lo que no fue necesario trasladarlos al hospital regional.

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal llegaron para atender el percance, realizaron los peritajes y mediaron entre los involucrados para que llegaran a un acuerdo y se deslindaran responsabilidades en el momento.