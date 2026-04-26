Semaforazo entre colectivo y taxi deja daños materiales

Dos vehículos del transporte público se vieron involucrados en un accidente en el centro de Tapachula, dejando como saldo daños materiales por varios miles de pesos.

Fue en la esquina de la 8.ª calle Oriente-Poniente y avenida Central Sur en donde ocurrió el fuerte impacto cuando uno de los conductores no respetó el alto que marcaba el semáforo.

Ignoró el alto

Una combi de transporte público de la ruta Galaxias-Estación, el cual se desplazaba de norte a sur, y un vehículo en modalidad de taxi que iba de oriente a poniente, se estrellaron al ignorar la luz roja del semáforo.

Elementos de la Guardia Estatal de Vialidad y policías preventivos acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las investigaciones que permitan deslindar las responsabilidades en las próximas horas.

Aunque arribaron paramédicos de los servicios de emergencia, se determinó que no hubo personas heridas.

Se dijo que las partes involucradas a través de sus aseguradoras lograron llegar a un acuerdo, evitando así su consignación ante le Ministerio Público (MP), aunque ambos choferes recibieron sanciones por la falta de precaución al conducir.