Semaforazo entre un taxi y una camioneta pick up

Tres lesionados y daños materiales de alta consideración fueron el saldo de un aparatoso choque entre un taxi y una camioneta particular ocurrido en la esquina de la 9.ª avenida Sur y 18.ª calle Oriente, en la colonia 16 de Septiembre de Tapachula.

El reporte de las autoridades indicaba que un vehículo Chevrolet Beat, en modalidad de taxi con número económico 0538, se desplazaba de sur a norte sobre el par vial, pero el conductor al parecer iba en estado inconveniente.

Esto hizo que no respetara el rojo del semáforo y se impactara contra una camioneta Chevrolet S10 de color rojo, la cual circulaba en la 18.ª calle Oriente.

Esta última, que era manejada por una mujer acompañada de una menor de edad, salió proyectada contra la banqueta, aunque afortunadamente no había personas en el lugar.

Elementos de los servicios de emergencia acudieron al sitio, siendo paramédicos de Protección Civil (PC) los que brindaron la atención médica tanto al chofer del taxi como a los dos pasajeros de la camioneta.

El taxista fue detenido por elementos de la Guardia Estatal de Vialidad y puesto a disposición del Ministerio Público (MP).

Las unidades fueron levantadas con el apoyo de grúas para ser trasladadas a un corralón oficial, en lo que se deslindan las responsabilidades.

En este cruce, donde hay semáforos que funcionan a la perfección, constantemente ocurren accidentes, por lo que las autoridades han recomendado a los automovilistas respetar los señalamientos viales y evitar conducir en estado de ebriedad.