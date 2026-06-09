Semaforazo salda con lesionados

Dos personas resultaron con lesiones debido a un aparatoso accidente de tránsito sucedido sobre la 4.ª Sur y 15.ª Oriente del barrio Tzocotumbak, ubicado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

De acuerdo con datos recabados, el percance fue registrado alrededor de las 18:00 horas, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal tras recibir el reporte a los números de emergencias se presentaron de inmediato para tomar conocimiento.

Al llegar, los agentes observaron a dos vehículos particulares destrozados de la parte frontal y partes plásticas esparcidas por el sitio. Les informaron que al parecer todo se originó por un semaforazo, el cual hizo que colisionaran en el cruce de calles, cerca de una terminal de transporte.

Del fuerte impacto, ambas unidades terminaron severamente dañadas y las afectaciones fueron por varios miles de pesos.

Asimismo, dos personas quedaron con múltiples contusiones en las extremidades. Al lugar se movilizó una cuadrilla de paramédicos voluntarios, quien les brindó los primeros auxilios.

Luego de la valoración médica se informó que ninguno necesitaba ser llevado a un hospital, así que fueron estabilizados en el sitio.

Una hora más tarde una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas que fueron remitidas al corralón en turno, para liberar finalmente la vialidad en la zona.