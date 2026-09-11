Semaforazo salda con motorista contusionado

Durante el día de ayer, un motociclista resultó lesionado luego de verse involucrado en un accidente vehicular registrado sobre la 5.ª avenida Sur Oriente, frente al establecimiento conocido como La Ferre, en el municipio quesero de Ocosingo.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance se habría originado cuando uno de los conductores no respetó el paso correspondiente en la intersección de calles, la cual está regulada por un semáforo al que le quiso ganar el cambio de luz.

Tras el impacto, el motorista terminó tirado sobre la carpeta asfáltica, en mal estado.

El reporte recibido en el número de emergencias 911 movilizó a elementos de Protección Civil, quienes acudieron al lugar para valorar al afectado y proporcionarle los primeros auxilios.

Debido a las lesiones que presentaba, el individuo tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada inmediata.

La zona fue atendida también por agentes de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido y realizaron las diligencias necesarias para establecer cómo sucedió el accidente.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias exactas en las que se dio el percance para deslindar las responsabilidades que correspondan entre los conductores involucrados.