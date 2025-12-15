Semaforazo salda con probable fracturado

Con una probable fractura en una de las piernas acabó un joven motociclista luego de estrellarse contra dos unidades justo en el crucero del libramiento Sur y crucero con la calzada Samuel León Brindis, en la capital chiapaneca.

Eran aproximadamente las 13:45 horas del domingo cuando policías de Tránsito y Vialidad Municipal tomaron conocimiento del reporte realizado al número de emergencias, en donde mencionaban un percance con posibles lesionados.

Se dijo que al llegar al carril de oriente a poniente, un joven que iba a bordo de su motocicleta se estampó contra dos vehículos que se encontraban en el sentido de sur a norte.

Los agentes de Tránsito y Vialidad Municipal informaron que todo esto se originó por un presunto semaforazo.

Al lugar de los hechos también se movilizaron los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que le brindaron la atención prehospitalaria al afectado.

Después de la valoración, se informó que el motorista tenía que ser trasladado de urgencia a un hospital.

Durante el diagnóstico se dio a conocer que la persona presentaba una probable fractura en la tibia.

Más tarde, dos grúas con plataformas se encargaron de remolcar los vehículos al corralón en turno, liberando la circulación vial.