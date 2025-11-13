Semaforazo salda con una mujer lesionada

Una mujer lesionada y daños materiales de alta consideración dejó como saldo un fuerte choque, en una esquina del centro de Tapachula donde operan con normalidad los semáforos, por lo que uno de los conductores no respetó las señales.

El percance ocurrió en la 7ª. avenida Sur y 8ª. calle Oriente, en el que se vieron involucrados un vehículo BMW color negro y una camioneta Nissan tipo Estaquitas.

Llevada al hospital

A consecuencia del fuerte impacto, una mujer identificada como Abril “N”, de 30 años, resultó lesionada y tras ser estabilizada por paramédicos del Grupo SAE fue trasladada a un sanatorio privado para su atención especializada.

Se dijo que la primera unidad se desplazaba sobre la 7ª. avenida Sur y al llegar a la 8ª. Oriente fue impactado por el Nissan, cuyo conductor perdió el control y terminó incrustándose contra el poste del semáforo.

Ambos conductores, en los alegatos, argumentaban que contaban con la luz verde del semáforo.

Por su parte, elementos de la Guardia Estatal de Vialidad se encargaron de iniciar las investigaciones correspondientes, por lo que ambas unidades fueron remolcadas a un corralón oficial para ser puestas a disposición de las autoridades ministeriales.