Semaforazo: tres lesionados, el saldo

Con lesiones leves y crisis nerviosa resultaron tres personas, entre ellas un menor de edad, al registrarse un fuerte choque en el cruce de la calle Central Oriente y 7.ª avenida Norte-Sur, en el centro de la ciudad de Tapachula, el lunes por la mañana.

El percance ocurrió a pesar de que en esa esquina hay semáforos que funcionan perfectamente, así que uno de los conductores fue el responsable al pasarse el alto, aunque ambos señalaban que contaban con la luz verde.

No respetaron el alto

Los involucrados eran dos vehículos particulares que se vieron involucrados en el encontronazo, uno de color azul que se desplazaba de norte a sur sobre la 7.ª Norte que al llegar a la Central Oriente se estrelló con una unidad de color blanco, el cual acabó impactado en una señalización vial.

Paramédicos de Protección Civil, Cruz Roja Mexicana y de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE) acudieron al lugar para tomar conocimiento y proporcionar la ayuda necesaria.

Por ello, brindaron la valoración y los primeros auxilios a Jesenia “N” (33 años), Irma “N” (66) y un niño de 3 años de edad, quienes fueron trasladados de urgencia a una clínica particular para su atención médica especializada inmediata.

Aseguran a conductores

A su vez, elementos de las policías municipal y estatal también acudieron para acordonar la zona, mientras que personal de la Policía Estatal de Vialidad se encargó de iniciar las investigaciones para el deslinde de las responsabilidades conforme a la ley.

Se dijo que las unidades y los conductores serían puestos a disposición de las autoridades ministeriales para dar su versión de lo sucedido.

Los daños materiales a causa del fuerte choque, fueron de varios miles de pesos.