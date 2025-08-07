Sentencia de 20 años por homicidio de padre Marcelo

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que a través de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), obtuvo sentencia condenatoria de 20 años en contra de Edgar “N”, por haberse acreditado plenamente su responsabilidad como autor material en el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja en contra del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, asesinado a balazos el 20 de octubre de 2024.

En un comunicado agregó que el ahora sentenciado se constituyó en las afueras del templo ubicado en el barrio de Cuxtitali, de San Cristóbal de Las Casas, y después de seguir al sacerdote que acababa de oficiar misa le disparó con un arma de fuego cuando subía a su vehículo, privándolo de la vida.

Señaló que “como resultado del trabajo de la Fiscalía, el Ministerio Público de la Federación, en audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal en Chiapas, aportó las pruebas para que el juez decretara sentencia de 20 años de prisión”.

Afirmó que “en el presente caso, la investigación continúa para determinar las responsabilidades de más personas involucradas y para dar cumplimiento a los mandamientos de captura vigentes dentro de la causa penal”.

El presbítero tsotsil originario del municipio de San Andrés Larráinzar, que se desempeñaba como párroco en el templo de Guadalupe de San Cristóbal, había acudido a celebrar la misa de las siete de la mañana en el vecino barrio de Cuxtitali, situado en el oriente de la ciudad, cuando fue atacado a balazos presuntamente por Edgar “N”, que se transportaba en una motocicleta, lo que le ocasionó la muerte del religioso de manera instantánea.