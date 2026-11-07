Siete heridos en impacto entre colectivo y tráiler

Siete personas lesionadas, entre ellos varios estudiantes, fue el saldo que arrojó un choque entre un tráiler y una combi de transporte público la tarde del viernes en el tramo carretero Tapachula-Puerto Madero.

Fue a la altura de la bodega de la empresa Abarrotes Sahuayo, en la colonia Jardines de Guadalupe, en donde ocurrió el percance cuando presuntamente la unidad de carga hizo corte de circulación al colectivo.

No pudo frenar a tiempo

De acuerdo con el reporte ambas unidades se desplazaban rumbo a Puerto Madero, cuando el chofer del tráiler intentó ingresar a la bodega y al colectivero no le dio tiempo de frenar, lo que provocó que la caja seca impactara en el costado del copiloto de la combi.

A consecuencia de esto, siete personas que iban como pasajeras resultaron lesionadas; una de ellas tuvo cortaduras en el cuerpo debido a que se rompió una de las ventanas y el vidrio le causó las laceraciones.

Paramédicos de Protección Civil, Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE), grupo Halcones Rojos y Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (Carch) acudieron al lugar ante el reporte del percance para atenderlos. Posteriormente, fueron trasladados al hospital regional.

Asimismo, elementos de las corporaciones policiacas Municipal, Estatal y de la Guardia Nacional División Caminos, desplegaron un operativo en la zona para evitar un percance mayor.

Las autoridades iniciaron las investigaciones que permitan deslindar las responsabilidades. Se estableció que los daños materiales ascendieron a varios miles de pesos.