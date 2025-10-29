Siete lesionados en carambola en bulevar

Siete personas resultaron lesionadas durante un aparatoso accidente de tránsito múltiple sucedido sobre el bulevar Ángel Albino Corzo, aproximadamente 50 metros de la Diana Cazadora en la capital chiapaneca.

El hecho fue registrado alrededor de las 23:25 horas, por lo que policías de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sitio.

Ahí, se informó que el conductor de un automóvil Nissan Sentra de color arena —que circulaba en dirección de poniente a oriente—, se impactó por alcance contra una camioneta Ford Ranger de color negro.

A consecuencia del golpe, la pick up salió proyectada hacia adelante y se estrelló a un Honda Civic de color negro, acabando los tres vehículos en medio de la vialidad.

Automovilistas que transitaban por la zona reportaron el hecho a los números de emergencia, por lo que al sitio se presentaron elementos de la Policía Municipal y de Tránsito, quienes confirmaron que seis personas resultaron con lesiones leves.

Ningún hospitalizado

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron los primeros auxilios a los ocupantes de los vehículos, aplicando curaciones y vendajes.

Tras la valoración se determinó que ninguno requería traslado hospitalario, por lo que permanecieron en el lugar de los hechos a la espera de recibir un pase médico.

Agentes Viales llevaron a cabo el peritaje correspondiente y coordinaron el retiro de las unidades con ayuda de grúas, a fin de restablecer la circulación vehicular en el bulevar.

Los conductores involucrados llegaron a un acuerdo sobre los daños causados, así que no fue necesario que el caso fuera presentado ante el Ministerio Público.