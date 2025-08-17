Sin motivo aparente, lo golpean con una silla

Un hombre identificado como Ángel “N” (51 años) resultó con una herida sangrante en la cabeza luego de ser agredido de manera sorpresiva por un sujeto desconocido, quien lo atacó utilizando una silla de madera para después escapar del lugar, esto en el municipio de Tapachula.

Los hechos ocurrieron en la esquina de la 14.ª avenida Sur y 2.ª calle Poniente, en pleno centro de la ciudad, donde vecinos que presenciaron la agresión solicitaron de inmediato el auxilio al número de emergencias 911 ya que el lesionado comenzó a sangrar abundantemente.

De acuerdo con testigos, Ángel se encontraba sentado tranquilamente sobre la banqueta cuando de pronto se le acercó un individuo que no le dirigió palabra alguna y, sin motivo aparente, lo golpeó violentamente en la cabeza con una silla que llevaba consigo, provocándole una herida abierta en la parte frontal del cráneo.

Tras la agresión, el energúmeno individuo dejó tirada la silla y huyó rápidamente hacia una de las calles aledañas.

Minutos más tarde arribaron paramédicos de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE), quienes le brindaron los primeros auxilios al afectado y, debido a la lesión, lo trasladaron de urgencia al hospital del Isstech, donde quedó internado bajo vigilancia médica para descartar complicaciones mayores.

Elementos de las distintas corporaciones policiacas implementaron un operativo de búsqueda en los alrededores, pero no lograron ubicar al agresor, quien al parecer actuó solo y de forma repentina, lo que generó temor entre los habitantes de la zona.

Vecinos del lugar denunciaron que cada vez es más frecuente la presencia de personas agresivas o bajo los efectos del alcohol o sustancias, por lo que exigieron a las autoridades un mayor patrullaje en el primer cuadro de la ciudad para garantizar la seguridad de las familias.

Señalaron que ya ni siquiera se puede permanecer sentado en la banqueta de la propia casa sin correr algún riesgo, como en este caso donde una persona fue atacada sin razón alguna.