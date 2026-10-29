Sin vida lo hallan frente a hospital

Un hombre en situación de calle fue hallado sin vida frente al área de urgencias del hospital regional María Ignacia Gandulfo en Comitán, situación que alertó a las autoridades municipales y estatales para realizar las diligencias.

Sobre la calle privada entre 9a. y 10a. Sur, entre 2a y 3a. avenida Oriente, barrio de San Sebastián, se registró el incidente alrededor de las 10:00 horas.

Fueron vecinos y comerciantes que al ver al masculino inconsciente tendido en una área peatonal, realizaron el reporte al 911.

En minutos se movilizó una ambulancia del Sistema de Protección Civil Municipal para que paramédicos lo atendieran, pero al acercarse para brindar los primeros auxilios se confirmó que ya no presentaba signos vitales. El área fue acordonada por agentes de la Policía Municipal.

Desconocido

Fueron peritos de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra que llegaron para realizar las diligencias y ordenar el levantamiento del hombre de 40 años, para ser trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar la práctica de la necropsia.

El fallecido vestía un pantalón de mezclilla en color azul, se encontraba descalzo y, junto a su cuerpo se hallaron pedazos de cartón y cobijas con el que se cubría para pernoctar. Se encuentra en calidad de desconocido.

Las autoridades quedaron en espera de familiares para que identifiquen los restos y le den sepultura conforme a sus costumbres. De no ser identificado será sepultado en una fosa común.