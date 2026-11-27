Fuera de la carretera federal Palenque-Ocosingo fue como terminó un camión de volteo, luego de que el conductor perdiera el control de la unidad al transitar por un tramo de curvas pronunciadas.

Pese a lo aparatoso del accidente, el operador logró salir con vida y únicamente presentó lesiones leves.

Falla en los frenos

El percance ocurrió cuando el vehículo pesado circulaba con dirección a la cabecera municipal de Palenque. Al llegar a la zona conocida como El Aguacate, el chofer habría tenido dificultades para controlar la unidad, presuntamente debido a una falla en el sistema de frenos.

Fuera de control, el camión abandonó la cinta asfáltica y se internó entre la maleza, donde derribó varios postes de telecomunicaciones, un señalamiento vial y algunos árboles, hasta terminar volcado sobre su costado derecho.

A pesar de la fuerza del impacto, el individuo consiguió salir por sus propios medios.

De manera preliminar, se informó que presentaba golpes contusos y lesiones que no parecían de gravedad, por lo que se trasladó por cuenta propia a Palenque para recibir valoración médica y descartar posibles heridas internas.

La unidad siniestrada permanecería en el lugar hasta que se realizaran las maniobras necesarias para retirarla con apoyo de grúas, lo que se esperaba ocurriera durante las siguientes horas.

De acuerdo con los reportes, ninguna corporación policiaca acudió al sitio para brindar auxilio y realizar labores de abanderamiento, pese a los daños causados y al riesgo que representaba el vehículo volcado.