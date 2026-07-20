Sobrevive a brutal colisión contra auto

Un motociclista resultó policontundido luego de protagonizar un aparatoso accidente en las últimas horas de la noche del sábado sobre la carretera federal, en el ramal que conduce a la zona arqueológica de Palenque, a la altura de la escuela secundaria Benito Juárez y de las cabañas Marisol.

Invasión de carril

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la motocicleta presuntamente circulaba a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol cuando invadió el carril contrario, impactándose de frente contra el costado izquierdo de un automóvil de color rojo.

El fuerte golpe provocó daños materiales de consideración en ambas unidades; sin embargo, el motociclista únicamente sufrió golpes y lesiones menores, por lo que después de ser valorado por paramédicos, se determinó que no era necesario su traslado a un hospital.

Aseguradoras

Elementos de la Policía Municipal arribaron para acordonar la zona, controlar la circulación y realizar las primeras diligencias, mientras los involucrados para el proceso de deslinde de responsabilidades notificaban a sus respectivas aseguradoras.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre la mecánica del accidente, por lo cual serán las investigaciones y los peritajes correspondientes los que determinen cómo ocurrió el percance y la responsabilidad de cada una de las partes.