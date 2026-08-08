Sobrevive a choque de moto contra un autobús

La mañana del viernes, un motociclista protagonizó un aparatoso accidente sobre el bulevar Hidalgo frente a la tienda “La Sirena”, en el municipio de Tonalá, luego de verse involucrado en un choque con un autobús de la línea Rápidos del Sur.

De acuerdo con los primeros reportes, tras la colisión la motocicleta acabó prensada debajo de las llantas de la pesada unidad, situación que alarmó a automovilistas y peatones, quienes temieron que el motorista hubiera quedado atrapado.

Se salvó de milagro

Sin embargo, al acercarse al sitio los testigos confirmaron que el motorista había logrado salir por sus propios medios y únicamente presentaba golpes menores, pese a la magnitud del accidente y al estado en que quedó la unidad de dos ruedas.

Elementos de Protección Civil (PC) y corporaciones de seguridad arribaron al sitio para valorar al conductor, quien no requirió traslado hospitalario, además de implementar labores de abanderamiento para evitar otro percance mientras se retiraban los vehículos involucrados.

La circulación permaneció de forma parcial afectada durante varios minutos, hasta que concluyeron las maniobras para liberar la vialidad.

Las autoridades de Tránsito iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer la mecánica del percance y determinar la responsabilidad de los conductores.