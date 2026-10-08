Sobrevive al caer con camioneta a barranco

Un conductor resultó lesionado después de que la camioneta que manejaba abandonara la carretera y se precipitara a un barranco de aproximadamente 30 metros, en el tramo Comitán-Teopisca.

El accidente ocurrió a la altura de la localidad Tulancá, a altas horas de la noche en la demarcación del municipio de Amatenango del Valle, donde una Nissan NP300 de color gris, terminó fuera de la vialidad.

De acuerdo con los primeros reportes, una posible falla en la dirección habría ocasionado que la persona perdiera el control del volante.

Descontrolado

Tras salir del camino, el vehículo avanzó por la pendiente hasta llegar al fondo del barranco, donde se estrelló contra un árbol. La fuerza de la colisión provocó severos daños en la parte frontal de la unidad.

Automovilistas que transitaban por la zona se percataron del percance y solicitaron la intervención de los servicios de emergencia.

Al lugar acudieron elementos del Instituto de Bomberos, con personal de la comandancia Abelardo L. Rodríguez, quienes llevaron a cabo las labores de auxilio y rescate del chofer que estaba atrapado dentro de la cabina.

El herido fue identificado como José “N”, originario de Zinacantán, quien presentó diversas lesiones a consecuencia del fuerte impacto y tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital.

Elementos de la Guardia Nacional también se presentaron para tomar conocimiento del percance y coordinar las acciones posteriores.

La camioneta fue sacada del fondo y remolcada a un corralón, mientras se realizan las diligencias para establecer las causas del incidente y deslindar responsabilidades en las próximas horas.