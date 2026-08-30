Sobrevive al caer con su auto a un barranco

Una peligrosa caída terminó con un conductor lesionado, pero con vida, luego de que el automóvil que manejaba abandonara la carretera y se precipitara a un barranco de aproximadamente 90 metros de profundidad, en las inmediaciones del paraje Las Piedrecitas, en la demarcación de San Cristóbal de Las Casas.

El accidente fue reportado a los cuerpos de emergencia, quienes se trasladaron hasta el tramo carretero San Cristóbal de Las Casas-Tenejapa para atender al afectado.

Al llegar, los rescatistas localizaron el vehículo varios metros por debajo de la superficie de rodamiento y al hombre lesionado en una zona de difícil acceso.

Debido a la profundidad del barranco y a las condiciones del terreno, tuvieron que implementar un operativo especial para poder llegar hasta el individuo y ponerlo a salvo.

Durante la valoración inicial, el individuo presentaba diversas lesiones y golpes, además de una posible fractura de tibia y peroné. Ante la posibilidad de que sus heridas fueran de consideración, los rescatistas procedieron a inmovilizarlo antes de iniciar su extracción.

Con apoyo de cuerdas y una camilla rígida, los elementos de emergencia realizaron el descenso hasta donde se encontraba. Posteriormente comenzaron el complicado ascenso, avanzando cuidadosamente por el terreno para evitar que sufriera mayores daños.

Después de varios minutos de maniobras, logró ser extraído con éxito y llevado hasta un punto seguro, donde fue recibido por paramédicos para continuar con su atención médica. Una vez estabilizado, fue trasladado al hospital de Las Culturas en San Cristóbal de Las Casas.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido las causas por las que el automóvil salió del camino.