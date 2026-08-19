Socavón provoca volcadura de tráiler

En las primeras horas del día martes, un tráiler cargado con maíz terminó volcado sobre la carretera Fronteriza del Sur luego de que el conductor realizara una maniobra para evitar un socavón que, según su versión, se encontraba sin señalización preventiva.

El accidente ocurrió a pocos kilómetros de la cabecera municipal de Benemérito de Las Américas, sobre el tramo que comunica con Comitán de Domínguez.

Malas condiciones

Las condiciones de la vialidad, aunadas a la presencia de neblina y la poca visibilidad propia de la madrugada en esa zona, habrían complicado la circulación y el ver a tiempo el hoyanco.

El operador de la unidad fue identificado como Jorge E. G. (38 años), originario del estado de Puebla. De acuerdo con su testimonio, había iniciado su recorrido en Tamaulipas y se dirigía hacia la localidad de Nuevo Orizaba, en el municipio de Benemérito de Las Américas.

El tráiler transportaba una carga de maíz que debía ser entregada en aquella comunidad. Sin embargo, el viaje terminó abruptamente cuando el chofer se encontró con un socavón sobre la carpeta asfáltica.

Maniobra abrupta

Relató que, al intentar esquivar el desperfecto en el camino, llevó a cabo una maniobra que provocó que perdiera el control de la pesada unidad. El tractocamión salió de su trayectoria y finalmente acabó volcado a un costado de la vía de comunicación.

Como consecuencia del incidente, parte de la carga quedó esparcida en las inmediaciones del lugar, mientras que la unidad presentó considerables daños materiales.

El percance movilizó a elementos de distintas corporaciones de seguridad y de socorro, quienes acudieron para brindar apoyo al conductor, resguardar la zona y mantener el control de la circulación.

Evitan rapiña

Debido a que la mercancía quedó expuesta, los agentes también permanecieron en el sitio para prevenir posibles actos de rapiña mientras se hacían las labores necesarias.

Posteriormente, el propietario de la carga llegó al lugar para conocer la situación y colaborar con el conductor en las tareas correspondientes para recuperar la mercancía y poner la unidad bajo resguardo.

El accidente volvió a poner de manifiesto las condiciones en las que se encuentra este tramo de la carretera Fronteriza del Sur, particularmente por la presencia de desperfectos en la carpeta asfáltica que pueden representar un riesgo mayor para quienes transitan por la zona y más aún si desconocen el área.

Las autoridades competentes deberán realizar las diligencias para determinar las circunstancias precisas del accidente y establecer las acciones necesarias para rehabilitar el punto afectado.