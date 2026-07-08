Sofocan conato de incendio en Tsuru

Elementos del Instituto de Bomberos del Estado controlaron un conato de incendio registrado en un automóvil sobre la calzada México, en la comunidad de San Felipe Ecatepec, dentro de la demarcación de San Cristóbal de Las Casas, evitando que las llamas provocaran mayores daños en la unidad.

La emergencia fue atendida luego de un reporte recibido a través del sistema 911, lo que permitió el despliegue de personal de la Estación de Bomberos a bordo de la unidad de ataque rápido Comando 64.

Controlan siniestro

Al llegar al sitio, los “tragahumo” localizaron un vehículo sedán de la marca Nissan Tsuru de color gris que había presentado un incendio en su etapa inicial. Aparentemente todo se originó de un cortocircuito en el sistema eléctrico.

De acuerdo con el informe, ciudadanos que se encontraban en el lugar lograron controlar parcialmente el fuego, antes del arribo de los cuerpos de emergencia.

Posteriormente, los rescatistas llevaron a cabo una inspección con una cámara termográfica para detectar posibles puntos de calor ocultos y procedieron a enfriar completamente el motor mediante una línea de agua presurizada.

Para lo anterior utilizaron alrededor de 500 litros de agua, con el fin de eliminar cualquier riesgo de reignición.

Gracias a la oportuna respuesta de los cuerpos de emergencia, el siniestro quedó controlado sin que se reportaran personas lesionadas.