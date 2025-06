Solicitan apoyo para tratamiento médico

Con mas de 30 años dedicados al rescate independiente de animales en situación de calle, Carlota García García, mejor conocida como “García García Piluchita”, vive una dura batalla contra el cáncer renal. Desde Tapachula, esta mujer de 76 años ha solicitado el apoyo de las autoridades para continuar con su tratamiento médico y así poder seguir alimentando y cuidando a los más de 30 perritos que ha rescatado y convertido en su familia.

García García recalcó ser una rescatista independiente y no pertenecer a ninguna asociación desde hace 30 años.

Explicó que muchos de los animales que salva son criollos o ancianitos, por lo que es difícil conseguirles adopción.

“La gente solo quiere razas, pero los demás también merecen amor”, explicó.

No cuenta con recursos

Además, afirmó no contar con ingresos fijos, más allá de una modesta pensión derivada del trabajo de su difunto esposo.

Para mantener a sus perritos vende tamales, manualidades y lo que puede.

“Mis tamales los hago con amor, bien sabrosos. También hago toalleros y cositas, pero la gente dice que está caro. No ven que el material cuesta”, señaló.

Su compromiso la llevó incluso a postergar el cuidado de su propia salud.

“Me operaron hace tres años, me quitaron el riñón. Luego se reactivó el cáncer. Me he seguido atendiendo, pero las quimios me debilitaron mucho”, relató.

La situación se agravó cuando el oncólogo que la trataba fue jubilado, y actualmente Tapachula no cuenta con especialistas en el hospital donde era atendida.

Ante esto, debe trasladarse hasta Tuxtla Gutiérrez, una odisea costosa y dolorosa para alguien en su condición.

“Fui a Tuxtla, me mandaron al IMSS en la zona número dos, me hicieron estudios. El doctor me trató muy bien, me dijo que me tienen que cambiar el medicamento y darme seguimiento cada seis meses. Pero tengo que pagar hotel, comida, transporte. El Seguro me dio 200 pesos. ¿Con eso qué hago?”, anunció.

Incertidumbre

El dolor que más le pesa no es el físico, sino la incertidumbre de qué pasará con sus perros si ella no logra salir adelante.

“Tengo tres viejitas, nadie las quiere. No las voy a dejar. Son mi familia, ellas me dan fuerza para seguir”, comentó.

Asimismo, señaló la dificultades y carencias que implican trasladarse a la capital.

“Con el dinero que me dan no me alcanza para trasladarme, me mandan en camión pero por mi condición de salud no puedo viajar así, me gustaría que pudieran mandarme en avión. Tengo que pagar un carro particular, casetas, comidas para mi hija que me acompaña”, lamentó.

Por otro lado, enfatizó en la negligencia que existe en los hospitales de Tapachula, donde los recursos brindados a los pacientes no son suficientes y la falta de empatía por parte del personal se hace presente.

“No pido mucho, solo lo justo para poder tratarme y seguir cuidando a mis perritos. La negligencia médica está matando a los pobres. Que la presidenta de México vea los hospitales, que vea que no hay medicamentos, que vea lo que cuesta sobrevivir. A mí me trataron mal en el hospital de Tapachula, no me querían atender”, aseguró.

Aunque sus hijos han insistido en que abandone la labor de rescate, aseguró que le ayuda a mantenerse positiva ante la situación.

Recalcó que su vida tiene sentido mientras pueda seguir dando amor y refugio a los animales que otros han desechado.

Finalmente, pidió a las autoridades atender su caso y brindar apoyo para atender la situación de salud que enfrenta.

“No es humano vivir así, espero que me volteen a ver. Yo seguiré con mi labor hasta donde la vida me alcance, pero pido con el corazón en la mano que las autoridades correspondientes me ayuden para no dejar solos a mis perritos”, concluyó.

Para ayudar

Número 963 216 60 04

Carlota García

Cuenta bancaria

BanCoppel

4169160818877038

Fundación Pichulita