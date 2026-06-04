Solo daños deja volcadura de tráiler

Un tráiler volcó en forma aparatosa sobre el libramiento Sur-Oriente, en el municipio de Tuxtla Chico, presentando daños materiales de alta consideración, aunque su conductor resultó ileso.

Los hechos ocurrieron a la altura de la glorieta de El Sacrificio, lo que motivó la movilización de los cuerpos de seguridad y de emergencia, que establecieron que no hubo otros vehículos o personas involucradas.

Ruta

Al parecer el conductor del tráiler con caja seca, ambos color blanco, que se desplazaba de la frontera con Guatemala hacia el norte del país, al tomar la curva perdió el control de la misma y por ello, terminó volcado.

Elementos de la Guardia Nacional (GN) División Caminos se encargaron de iniciar las diligencias relacionadas con el percance y determinar las causas del mismo.

La unidad quedó abarcando uno de los carriles, por lo que se acordonó el área mientras se realizaban las maniobras para levantarlo y trasladarlo a un encierro oficial.

Las autoridades no establecieron el tipo de mercancía que transportaba, aunque afortunadamente no se abrió la caja y con ello, no hubo actos de rapiña como ha ocurrido en otras ocasiones.