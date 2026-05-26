Solo daños en choque en cruce Uno por Uno

Daños materiales por varios miles de pesos dejó un choque entre un vehículo particular y una camioneta asignada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el centro de Tapachula.

Fue en la esquina de la 6.ª avenida Sur y 12.ª calle Poniente en donde ocurrió el percance cuando uno de los conductores no hizo el alto de la preferencia al existir avisos del programa Uno por Uno, que movilizó a los cuerpos de seguridad y de emergencia.

Se indicó que la unidad oficial Ford F-100 circulaba sobre la avenida y al llegar a la 12.ª Poniente se impactó contra el automóvil Honda color gris, en la que viajaban una mujer y una menor que afortunadamente resultaron ilesas.

Responsable

Ante el reporte del accidente acudieron paramédicos que brindaron atención a los ocupantes de las unidades, estableciendo que sólo sufrieron crisis nerviosa, pero sin lesiones, evitando así ser trasladadas a un hospital.

Elementos de la Guardia Estatal Vial Preventiva tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las investigaciones para el deslinde de las responsabilidades.

Se dijo que en las cámaras de seguridad ubicadas en el sector se estableció que la camioneta oficial sería la responsable al no respetar el alto en el paso del Uno por Uno, aunque afortunadamente solo se presentaron daños materiales.