Solo daños en semaforazo entre taxi y una camioneta

Un accidente de tránsito registrado en calles del centro de Tapachula dejó como saldo cuantiosos daños materiales y la movilización de los cuerpos de emergencia, así como autoridades viales.

El percance ocurrió sobre la avenida Central Sur y 12.ª calle Oriente-Poniente, una de las zonas con mayor circulación vehicular de la ciudad, donde una unidad del servicio público en modalidad de taxi y una camioneta particular acabaron impactando.

De acuerdo con los primeros reportes, en el choque estuvieron involucrados un taxi Nissan Tsuru con número económico 1706 y una camioneta Ford Lobo, ambas unidades con severos daños tras la colisión.

Testigos señalaron que el taxi circulaba sobre la Central Sur; sin embargo, al llegar al cruce presuntamente no respetó la luz roja del semáforo, provocando que se estampara contra la pick up que avanzaba con preferencia de paso.

Por el encontronazo, los vehículos quedaron atravesados parcialmente sobre la vialidad, generando afectaciones momentáneas a la circulación y la movilización de automovilistas y comerciantes de la zona.

A pesar de lo aparatoso del percance, las autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas de gravedad.

No obstante, paramédicos acudieron al sitio para valorar al chofer del taxi, quien dijo contar con un marcapasos, por lo que fue revisado de manera preventiva para descartar alguna complicación cardíaca derivada de la colisión.

Elementos de la Guardia Estatal Preventiva arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, hacer los peritajes y deslindar responsabilidades entre los involucrados.