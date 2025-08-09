Sprinter colisiona dejando seis personas lesionadas

Por lo menos seis personas resultaron lesionadas luego de que la unidad en la que viajaban tuviera un accidente sobre la vía de cuota, la tarde del viernes en la demarcación del municipio de Arriaga.

Todo parece indicar que una presunta falla mecánica o un descuido llevó al chofer a impactarse.

Trascendió que minutos después de las 15:00 horas personal de monitoreo de la caseta de cobro tuvo conocimiento de un percance en el kilómetro 16+900 de la autopista Arriaga-Jiquipilas, en el cual señalaban que una Sprinter de la empresa OCC había colisionado contra la banda metálica de contención.

Por ello, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y de Protección Civil (PC) se constituyeron al sitio auxiliando a seis personas que viajaban a bordo del vehículo, quienes después de ser valoradas fueron llevadas con dirección a Arriaga para ser hospitalizadas y descartar lesiones más graves.

Una de las versiones extraoficiales indicaba que una falla en los frenos habría provocado el choque, dejando afectaciones considerables en la parte frontal del Sprinter y en la contención.

Finalmente, personal de la Guardia Nacional se constituyó para indagar acerca de lo ocurrido, después solicitarían el servicio de grúas para retirar el vehículo hacia el corralón correspondiente.

Señalaron que la vialidad se vio semiobstruida durante un tiempo mientras se llevaban a cabo los trabajos de remoción y primeros auxilios.