Su amigo lo halla muerto en interior de vivienda

La mañana comenzaba a mostrar movimiento en la ciudad, cuando un inesperado y lamentable hecho vino a darle rumbo distinto y triste.

La noticia: un cadáver en avanzado estado de putrefacción fue localizado al interior de una vivienda situada en el fraccionamiento Real del Bosque, en Tuxtla Gutiérrez.

El hallazgo se dio alrededor de las 10:45 horas, cuando una persona acudió a visitar el domicilio de Francisco “N”, de 63 años aproximadamente.

En específico sobre la avenida Mamey, entre la calle Chicozapote y Palo de Campeche del referido fraccionamiento.

Terrible escena

Al ver que no abría la puerta, resolvió asomarse a la ventana, donde observó a su amigo tendido boca arriba sobre la sala, en avanzado estado de putrefacción.

Pronto se pidió la intervención de las autoridades policiales municipales y estatales a través del Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En minutos la zona fue acordonada y se solicitó la intervención del personal de la Dirección de los Servicios Periciales de Fiscalía General del Estado (FGE) para hacer las diligencias correspondientes y finalmente el levantamiento del cadáver para trasladarlo al anfiteatro.

Cabe destacar que, hasta el momento, se desconocen las causas de su deceso, por lo que será la FGE quien determine la conducente en este caso.